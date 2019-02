Delno zaprtje ameriške vlade dvignilo stopnjo brezposelnosti na štiri odstotke

Washington, 1. februarja - Ameriški delodajalci so januarja ustvarili 304.000 novih delovnih mest, kar je največ v skoraj letu dni in več od napovedi analitikov. Število delovnih mest je občutneje naraslo v gradbeništvu, zdravstvenem varstvu in prodaji na drobno. Kljub temu pa se je stopnja brezposelnosti januarja povišala na štiri odstotke zaradi delnega zaprtja vlade.