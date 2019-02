Nowitzki in Wade 13. igralca ekip na tekmi zvezd

New York, 1. februarja - Legenda ekipe Dallas Mavericks v severnoameriški košarkarski ligi NBA Dirk Nowitzki in izkušeni branilec Miami Heat Dwyane Wade bosta 13. igralca v ekipah LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa na tekmi zvezd 17. februarja v Charlottu, je odločil komisar lige Adam Silver.