Ministrstvo: Vlada v celoti uresničuje zaveze iz dogovora o višini povprečnine

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za javno upravo je ob pobudah lokalnih skupnosti za ponovno zvišanje povprečne sporočilo, da so vsa tri združenja občin z vlado podpisala dogovor o višini povprečnine za letos in ga ocenila kot soliden kompromis. Zaveze, ki izhajajo iz omenjenega dogovora, pa vlada v celoti uresničuje, so zagotovili na ministrstvu.