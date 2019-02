V Ljubljani že petič mednarodno tekmovanje World Scholar's Cup

Ljubljana, 2. februarja - Ljubljanska Osnovna šola Danile Kumar bo že peto leto zapored gostila regionalni krog mednarodnega tekmovanja The World Scholar's Cup. Tema letošnjega tekmovanja, ki poteka v angleščini, je A World on the Margins. Sodelujoči se bodo pomerili na področjih umetnosti in glasbe, naravoslovja, zgodovine, književnosti, sociologije in posebnega področja.