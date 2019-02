SBI TOP ta teden skoraj nespremenjen

Ljubljana, 1. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je ta teden na Ljubljanski borzi izgubil 0,07 odstotka in se oblikoval pri 832,94 točke. Vlagatelji so sklenili za 3,41 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke. V prvi kotaciji so največ pridobile delnice Telekoma Slovenije, največji padec pa so beležile delnice Intereurope.