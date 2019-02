Zaradi tehničnih težav podaljšana veljavnost januarskih subvencioniranih enotnih vozovnic

Ljubljana, 1. februarja - Zaradi tehničnih težav danes ni mogoča prodaja subvencioniranih enotnih vozovnic dijakov in študentov, zato so veljavnost januarskih vozovnic podaljšali do ponedeljka, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Pri tem obljubljajo, da bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času.