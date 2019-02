Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno

Ljubljana, 1. februarja - Padavine se bodo na zahodu okrepile, deževalo bo tudi v južni in osrednji Sloveniji. Na Primorskem in Notranjskem ter na severovzhodu države bo pihal okrepljen južni veter. Temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.