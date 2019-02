Timi Zajc drugi v kvalifikacijah Oberstdorfa

Oberstdorf, 1. februarja - Najboljši slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je uspešno začel nastope na letalnici v Oberstdorfu, ki gosti prve tekme v poletih to zimo. Osemnajstletnik je v kvalifikacijah poletel do 222,5 metra, kar je njegov osebni rekord, saj prvič nastopa na letalnicah, in na drugem mestu zaostal le za Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom (225 m).