New York, 1. februarja - Tečaji delnic na borzah v New Yorku se v začetnem delu današnjega trgovanja gibljejo različno. Med vlagatelji odmeva predvsem poročilo o stopnji brezposelnosti v ZDA, ki je januarja v primerjavi z decembrom narasla za 0,1 odstotne točke in je najvišje v sedmih mesecih.