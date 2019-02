Direktor Kemisa: Do požara, kot je bil maja 2017, v Kemisu ne more več priti

Vrhnika, 1. februarja - Do takega požara, kot se je zgodil 15. maja 2017, v vrhniškem Kemisu ne more več priti, je danes zatrdil direktor podjetja Boštjan Šimenc. Kemis je končal sanacijo po požaru in nadgradil požarni sistem, ob tem pa znova zagnal delovanje v skladu s starim okoljevarstvenim dovoljenjem. Občina Vrhnika in del prebivalcev Kemisu še naprej ne zaupajo.