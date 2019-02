Tečaji na Ljubljanski borzi neenotno

Ljubljana, 1. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes gibali različno. Najbolj so se podražile delnice Telekoma, za več kot štiri odstotke, izgubile med drugim delnice Save Re in Luke Koper. Skupaj je bilo za 902.000 evrov prometa, od tega en posel s svežnjem 6000 delnic Luke v vrednosti 165.000 evrov.