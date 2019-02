Bruselj Slovenijo poziva k pojasnilom glede proračunskega načrta do ponedeljka

Bruselj, 1. februarja - Evropska komisija Slovenijo poziva k pojasnilom glede posodobljenega osnutka proračunskega načrta za to leto, ki jih pričakuje do ponedeljka oz. do konca delovnega dne v ponedeljek. Komisija želi pojasnila glede skladnosti načrtovanega fiskalnega napora za to leto z evropskimi proračunskimi pravili.