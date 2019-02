Na Reki odštevajo čas do začetka EPK

Zagreb/Reka, 3. februarja - Na enem od osrednjih trgov na Reki so v petek točno opoldne odkrili skulpturo, ki bo odštevala čas do 1. februarja 2020, ko se bo uradno začelo leto, v katerem bo največje hrvaško pristanišče postalo Evropska kulturna prestolnica (EPK). Števec so simbolično zagnali otroci, ki so v zrak spustili pisane balone z logom Reka 2020.