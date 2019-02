Ljubljana, 1. februarja - Zdravstveni inšpektorat RS je preko sistema Rapex dobil obvestilo Evropske komisije o neustrezni igrači mBot v1.1 proizvajalca Makeblock, ki se prodaja v spletnih trgovinah. Testiranje je pokazalo, da lahko pride do pregrevanja baterij in da baterije niso ustrezno zaščitene, saj bi lahko v skrajnem primeru prišlo do njihovega zaužitja.