Ob dnevu brez mobitela na Gimnaziji Šentvid več hrupa

Ljubljana, 1. februarja - Na Gimnaziji Šentvid je danes potekal dan brez mobitela. 70 odstotkov dijakov in profesorjev je tako danes ravnatelju oddalo svoje mobilne telefone, je za STA povedal ravnatelj Jaka Erker in dodal, da je bilo zato na šoli več hrupa. Z dnevom so sklenili 14-dnevno kampanjo ozaveščanja o vplivih in tveganjih uporabe mobilnih telefonov.