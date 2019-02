Ajdovski občinski svet razrešil opozicijske svetnike iz občinskih delovnih teles

Ajdovščina, 1. februarja - Ajdovski občinski svetniki iz vrst koalicije, ki jo sestavljajo SD, Lista Burja, DeSUS, Levica in SMC, so na četrtkovi seji občinskega sveta glasovali za razrešitev 11 članov občinskih delovnih teles iz vrst SDS in NSi. Svetniki SDS in NSi menijo, da je to nespoštljivo in nedemokratično, zato so sejo obstruirali.