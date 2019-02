Johnny Flynn bo filmski David Bowie

Los Angeles, 2. februarja - Britanski glasbenik in igralec Johnny Flynn bo odigral legendarnega pop glasbenika Davida Bowieja v filmski biografiji Stardust, so po poročanju ameriških medijev sporočili ustvarjalci. Film, ki ga bo režiral Gabriel Range, bo osvetlil pevčev vzpon in njegovo prvo potovanje v ZDA leta 1971, ki mu je bilo v navdih za izmišljeni lik Ziggy Stardust.