Plačana bodo nadomeščanja, s katerimi bo presežena tedenska učna obveznost učitelja

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je osnovnim in srednjim šolam poslalo okrožnico z navodili, kako evidentirati in izplačevati ure, ki jih učitelji opravijo kot nadomeščanja. Iz navodil med drugim izhaja, da bodo plačana vsa nadomeščanja, ki jih bo učitelj izvajal kot pouk in bodo presegla tedensko učno obveznost učitelja.