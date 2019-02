Teš zaprosil za dovoljenje za uvoz premoga; Leben za razjasnitev okoliščin

Ljubljana, 1. februarja - Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je konec lanskega leta Agencijo RS za okolje (Arso) zaprosila za dovoljenje za uvoz tujega premoga za peti in šesti blok, poroča spletni portal Siol. Okoljski minister Jure Leben je ob tem ocenil, da bi morali pred tem razjasniti, ali so pristojni zavajali o kakovosti in količini premoga, da te ne bodo zadostovale.