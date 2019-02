Dvojna slovenska zmaga na biatlonskem MSP v Oserblieju

Osrblie, 1. februarja - Mladi slovenski biatlonci so na mladinskem svetovnem prvenstvu v slovaškem Oserblieju poskrbeli za fantastičen dosežek. Zabeležili so dvojno zmago, mladinski svetovni prvak je z enim zgrešenim strelom leže postal Alex Cisar, 30,6 sekund je za njim na drugem mestu zaostal Lovro Planko, ki je prav tako zgrešil en strel, in sicer v stoje.