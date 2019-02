Ljubljana, 1. februarja - Na štajerski avtocesti, ki je bila okoli 12. ure za krajši čas zaprta proti Mariboru, se ni zgodila prometna nesreča, kot so sprva navedli na prometnoinformacijskem centru. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, je do zapore prišlo, ker je v predoru obstalo vozilo, ki mu je zmanjkalo goriva. Promet je že sproščen, so zapisali.