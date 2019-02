Ljubljana, 1. februarja - Tečaji delnic najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks je do 11.15 pridobil četrtino odstotka. Najbolj so se podražile delnice Telekoma, pocenile so se delnice Save Re. Največ zanimanja je za delnice Krke, ki so pridobile.