Na obali močan jugo, zaradi obilnih padavin možna razlivanja rek

Ljubljana, 1. februarja - Danes zvečer in ponoči lahko južni veter na Obali preseže hitrost 70 kilometrov na uro. Zaradi napovedanega obilnega deževja, ki lahko v zahodni in južni Sloveniji v naslednjih 24 urah krajevno doseže okoli 100 litrov na kvadratni meter, bodo zvečer in v soboto reke in manjši vodotoki v večjem delu države hitro naraščali, opozarja Arso.