Prodajni postopek Farmadenta znova ustavljen

Maribor, 1. februarja - Mariborska mestna občina je skupaj z občinama Duplek in Hoče-Slivnica znova ustavila postopek prodaje 91,5-odstotnega deleža v podjetju Farmadent. Medtem ko na občini za zdaj glede odločitve in njenih razlogih še molčijo, so to na spletni strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Salusa, edinega javno znanega ponudnika za odkup deleža.