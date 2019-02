Pri Belci nesreča dveh avtomobilov in avtobusa

Kranjska Gora, 1. februarja - Danes okoli 6. ure zjutraj se je na regionalni cesti med Mojstrano in Kranjsko Goro pri Belci zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi dve osebni vozili in avtobus. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, potniki na avtobusu po do sedaj preverjenih podatkih niso poškodovani, poškodovana pa sta dva druga udeleženca nesreče.