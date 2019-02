Toplo vreme povečalo lansko proizvodnjo piva v Nemčiji

Frankfurt, 3. februarja - Lansko poletje v Nemčiji so zaznamovale visoke temperature, ki so povečale povpraševanje po pivu, narasla pa je tudi njegova proizvodnja. Nemški pivovarji so lani proizvedli 94 milijonov hektolitrov piva, kar je pol milijona več kot v predhodnem letu, podatke tamkajšnjega statističnega urada povzema nemška tiskovna agencija dpa.