Nemirni ustvarjalec in iskalec Boris Cavazza praznuje 80 let

Ljubljana, 2. februarja - Igralec, scenarist in režiser Boris Cavazza, eden od velikanov slovenskega filma in gledališča, danes praznuje 80 let. Ob jubileju je za STA povedal, da mlajšim kolegom na srce polaga rek, ki pravi, da ti nihče drug ne bo pomagal, če si ne boš sam. "Talent je samo deset odstotkov, vse ostalo je trdo delo," meni večkrat nagrajeni igralec.