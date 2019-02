Honda s padcem četrtletnega dobička

Tokio, 1. februarja - Tretji največji japonski avtomobilski proizvajalec Honda Motor je v četrtletju med oktobrom in decembrom lani ustvaril 170,1 milijarde jenov (1,56 milijarde dolarjev) dobička iz poslovanja, kar je 40 odstotkov manj kot v enakem obdobju predlani. K temu so botrovali padec prodaje v Severni Ameriki in negativne tečajne razlike.