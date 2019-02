Slikarka Dora Plestenjak danes praznuje 85 let

Ljubljana, 3. februarja - Slikarka Dora Plestenjak danes praznuje 85. rojstni dan. Umetnica je znana po krajinah in portretih, največ v tehniki akvarela, pastela in v olju. Je kronistka lirične podobe slovenskega podeželja in primorja, pogosto zimskega. Značilne so njene stare vedute naselij ter ljudske arhitekture, posebej na škofjeloškem območju.