Dallas izgubil brez poškodovanega Dončića

New York, 1. februarja - Košarkarji Dallasa so v ameriški profesionalni košarkarski ligi zabeležili nov poraz. Na gostovanju pri Detroitu so močno oslabljeni izgubili z 89:93, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa na dan, ko ga niso izbrali niti med rezerviste tekme zvezd, ni igral. Razlog je poškodba levega gležnja.