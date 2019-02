Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 1. februarja - Danes bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo padavine, ki se bodo popoldne in zvečer krepile. Meja sneženja se bo hitro dvigala, le v nekaterih alpskih dolinah bo sprva še snežilo. Na Primorskem in Notranjskem ter na severovzhodu se bo krepil južni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.