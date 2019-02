Mrakova in Macarolova v Miamiju napredovali na 7. mesto

Miami, 1. februarja - Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu, ki poteka v morju pred Miamijem, z desetega napredovali na sedmo mesto v razredu 470. Po dnevu premora zaradi prešibkega vetra sta bili 11. in peti v tretji in četrti regati ter imata 22 točk. V razredu 49er sta Peter Janežič in Sebastian Prinčič na 35. mestu (185).