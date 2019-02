Tokio, 1. februarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali različno. Vlagatelji so bili previdni kljub optimističnim signalom ZDA in Kitajske po pogovorih o trgovini, zaskrbel jih je padec proizvodne dejavnosti na Kitajskem in v nekaterih drugih državah, poročajo tuje tiskovne agencije.