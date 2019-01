Luko Dončića niso izbrali med rezerve za All Star

New York, 1. februarja - Kljub visokemu številu glasov, ki jih je dobil od navijačev in tudi novinarjev in igralcev pa trenerji lige NBA zgodaj zjutraj v petek po srednjeevropskem času nadarjenega slovenskega novinca v ligi niso uvrstili med sedem rezerv za ekipo zahoda tekme vseh zvezd NBA, ki bo 17. februarja v Charlottu v Severni Karolini.