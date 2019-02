Prometna ureditev v času Zlate lisice: Avtobus številka 6 bo vozil brezplačno

Maribor, 1. februarja - Danes je Maribor v znamenju jubilejne 55. Zlate lisice, tekmovanja alpskih smučark za svetovni pokal v veleslalomu. V dogovoru z mariborsko mestno občino in novim mariborskim županom bo mestni avtobus številka 6 v petek in soboto od 7. do 16. ure vozil brezplačno. Marprom je za to zagotovil 11 avtobusov, ki bodo tako vozili neprekinjeno.