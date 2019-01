Romulo iz Genoe v Lazio

Rim, 31. januarja - Nogometaši Lazia so se v zadnjih urah prestopnega roka okrepili z Romulom, rojenim Brazilcem, ki pa ima od leta 2014 tudi italijansko državljanstvo. Ofenzivnega zveznega igralca mu je do konca sezone posodila Genoa, pred tem pa je od leta 2011, ko je prišel v Italijo, že igral tudi za Fiorentino, Verono in Juventus.