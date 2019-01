Bronasta doba slovenskega alpskega smučanja v Lillehammerju 1994

Maribor, 31. januarja - Katja Koren Miklavec in Jure Košir sta v Mariboru ob žrebanju startnih številk za Zlato lisico dobila kipca in sta s tem tudi uradno postala člana Hrama športnih junakov. Priznanja sta bila vesela, saj sta se pridružila 56 velikanom slovenskega športa, ki so bili doslej sprejeti v hram junakov.