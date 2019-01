ACH Volley v Moskvi brez možnosti

Moskva, 31. januarja - Odbojkarji ACH so v četrtem krogu lige prvakov še četrtič izgubili. V Moskvi, kjer jih je gostil Zenit iz St. Peterburga, prvi favorit skupine C, niso imeli pravih možnosti, gostitelji so zmagali s 3:0 (19, 22, 19). S tem se Ljubljančani tudi uradno poslovili od možnosti, da bi se uvrstili v izločilne boje.