Na ustanovni seji se bodo sešli člani komisije za otroško kardiologijo

Ljubljana, 1. februarja - Na ustanovni seji se bodo sešli člani novoustanovljene preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije. Komisija je nastala na pobudo SDS, NSi in SNS, a so tvorno sodelovanje napovedali tudi poslanci ostalih strank. Pri tem pa so opozorili na možnost politične zlorabe komisije.