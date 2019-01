V Avstriji letos zabeležili 24 okužb z ošpicami

Gradec, 31. januarja - V Avstriji so letos zabeležili najmanj 24 potrjenih primerov okužbe z ošpicami, v 40 odstotkih so se okužili otroci, mlajši od pet let, je potrdila dunajska virologinja Heidermaire Holzmann. Najhuje je na avstrijskem Štajerskem, kjer so zaradi suma okužbe letos preventivno zdravili okoli 50 pacientov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.