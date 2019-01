Evropske države s posebnim ukrepom za zagotovitev trgovanja z Iranom kljub ameriškim sankcijam

Bruselj/Bukarešta, 31. januarja - Nemčija, Francija in Velika Britanija so sprožile delovanje posebnega finančnega mehanizma, ki naj bi zagotovil nadaljnje trgovanje evropskih podjetij z Iranom kljub ameriškim sankcijam proti državi. To naj bi zavarovalo gospodarske koristi Irana v okviru mednarodnega jedrskega dogovora in zagotovilo njegovo preživetje kljub odstopu ZDA.