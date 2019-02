Slovenija in Hrvaška za ohranitev velikih zveri na mejnem območju

Ljubljana, 3. februarja - Slovenija in Hrvaška sodelujeta v projektu Carnivora Dinarica, ki se ukvarja z ohranjanjem populacij velikih zveri - medveda, risa in volka na področju severnih Dinaridov, na mejnem območju med Hrvaško in Slovenijo. Posebna pozornost v okviru projekta bo namenjena zmanjševanju tveganj, ki ogrožajo velike zveri.