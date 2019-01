Fakin napovedal predlog strategije za zmanjševanje rabe tobaka

Ljubljana, 31. januarja - Minister za zdravje Samo Fakin je ob dnevu brez cigarete poudaril, da je to priložnost in spodbuda za opustitev kajenja. Napovedal je, da bo februarja predstavil predlog dolgoročne strategije na tem področju, ki bo povezala vse, ki si v zdravstvu, drugih resorjih in nevladnih organizacijah prizadevajo za zmanjševanje rabe tobaka.