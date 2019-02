V veljavo stopa trgovinski sporazum med EU in Japonsko

Bruselj, 1. februarja - Z današnjim dnem je začel veljati trgovinski sporazum med EU in Japonsko, ki ustvarja največje odprto trgovinsko območje na svetu s 630 milijoni ljudi. Sporazum bo evropskim izvoznikom na Japonsko prihranil milijardo evrov letno in odprl nove možnosti poslovanja, so sporočili iz Bruslja.