GE z dobičkom v zadnjem četrtletju ublažil celoletno izgubo

New York, 31. januarja - Ameriški General Electric (GE) je poročal, da je v zadnjem lanskem četrtletju zabeležil 574 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je nekoliko ublažilo celoletno izgubo. Obenem so v industrijskem konglomeratu dejali, da so z ameriškim pravosodnim ministrstvom zaradi hipotekarnih kreditov dosegli poravnavo v višini 1,5 milijarde dolarjev.