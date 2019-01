V sirskem begunskem taborišču zaradi mraza umrlo 29 otrok

Bejrut, 31. januarja - V prenatrpanem begunskem taborišču na severovzhodu Sirije je v zadnjih dveh mesecih umrlo 29 otrok, večina zaradi podhladitve, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Predstavnica WHO v Siriji Elizabeth Hoff je opozorila na katastrofalne razmere v taborišču Al Hol, kamor so se ljudje zatekli pred nasiljem v provinci Deir Ezor.