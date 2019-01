Moški z nožem večkrat zabodel svojo nekdanjo partnerko

Ljubljana, 31. januarja - V Kočevju je v torek okoli poldneva 35-letni moški z nožem večkrat zabodel 31-letno žensko, s katero sta bila v zunajzakonski skupnosti, ki pa se je pred časom končala. Žensko je pri tem hudo poškodoval. Storilec je s kraja dejanja pobegnil, so ga pa policisti kmalu po dejanju prijeli in mu odvzeli prostost, so sporočili s PU Ljubljana.