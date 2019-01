DZ zavrnil predlog priporočila vladi v zvezi varnostnimi tveganji za državo

Ljubljana, 31. januarja - DZ je z 52 glasovi proti in 32 glasovi za zavrnil predlog priporočila, s katerim bi DZ vladi predlagal, naj se aktivno sooči z domačimi in globalnimi trendi, ki predstavljajo varnostno tveganje za državo. Med slednjimi priporočilo navaja povečanje nezakonitih migracij, terorizem v povezavi s širjenjem radikalnega islama in kibernetske napade.