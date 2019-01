Koper, 31. januarja - V petek zjutraj lahko morje v času plime med 6. in 8. uro na mareografski postaji v Kopru preseže višino 300 centimetrov in poplavi najbolj izpostavljene dele obale. V času večerne plime med 20. in 22. uro bo gladina morja še dodatno povišana, so opozorili na Agenciji RS za okolje.