Man Ray, nadrealistični fotograf domišljije

Madrid, 4. februarja - V madridski Fundacion Canal je do 21. aprila na ogled razstava Man Ray, Sanjski predmeti, ki predstavlja ustvarjalnost, razmišljanje in obsesije enega ključnih umetnikov dadaizma in nadrealizma Mana Raya. Razstava obsega več kot sto del iz različnih zasebnih španskih in evropskih, zlasti francoskih in italijanskih, zbirk.